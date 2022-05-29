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الناصرة: مصرع شخص وإصابة آخر بحادث طرق

تاريخ النشر: 29/05/2022 - 20:24

الناصرة: مصرع شخص وإصابة آخر بحادث طرق
من موقع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر بجراح، جرّاء حادث طرق وقع في مدينة الناصرة، مساء اليوم الأحد.

ووقع حادث الطرق، جرّاء اصطدام دراجتين ناريتين ببعضهما، على الشارع الالتفافي في المدينة.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب الذي لقي مصرعه، يبلغ من العمر 20 عاما، في حين أصيب الآخر بجراح متوسطة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأوليّة للشاب المصاب الذي نُقِل إلى المشفة، لاستكمال تلقي العلاج، فيما أقرّ وفاة الآخر، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

إحدى الدراجتين الناريتين

وقال أحد المسعفين الذين وصلوا إلى المكان: "حادث بين دراجتين ناريتين. توفي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بسبب طبيعة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها".

وأضاف: "قدمنا ​​المساعدة الأولية في مكان الحادث لسائق دراجة نارية يبلغ من العمر 25 عامًا أصيب بجروح متوسطة".

ووقع الحادث في الناصرة، بعد ساعات قليلة من إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، حالة أحدهم خطيرة، في حادث طرق وقع بين حافلة ركاب وشاحنة بالقرب من قرية اللقية، في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 147 شخصا، بينهم 52 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 48 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم 29 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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