  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش الإسرائيلي يسقط مُسيّرة مصرية "بعد التنسيق مع القاهرة"

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 17:23

الجيش الإسرائيلي يسقط مُسيّرة مصرية "بعد التنسيق مع القاهرة"
طائرة مُسيرة إسرائيلية من طيراز "إيتان" (Getty images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن طائراته الحربية أسقطت طائرة مُسيرة مصرية عبرت المناطق الحدودية جنوبي البلاد، يوم الإثنين الماضي، فيما أفادت مصادر عسكرية بأن اعتراض المُسيّرة تم بعد التنسيق مع الجانب المصري.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، في إحاطة قدمها لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الحديث يدور حول طائرة مُسيرة مصرية غير مسلحة. وشدد المصدر العسكري على أن الجيش الإسرائيلي أسقط الطائرة بـ"التنسيق مع الجانب المصري".

وبحسب التحقيقات الأولية المشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن المُشغّل المصري "فقد السيطرة على المُسيّرة نتيجة لعطل تقني، ما أدى إلى تجاوزها المناطق الحدودية وعبورها إلى داخل إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي إن إسقاط الطائرة تم في فوق "جبل سماوة" الواقع جنوب غربي صحراء النقب بمحاذاة المناطق الحدودية مع مصر. فيما أفادت التقارير بأن الحادثة وقعت الساعة 15:40 الأول من أمس، الإثنين.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن المُسيّرة المصرية كانت تنفذ عمليات ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سيناء، وتجاوزت الحدود "نتيجة خطأ من قبل مشغليها".

في المقابل، أفاد موقع "واينت" بأن إسقاط الطائرة تم عبر استهدافها بواسطة طائرات حربية من طراز F16 انطلقت من قاعدة "ريمون" العسكرية في النقب.

وفي السنوات الأخيرة، طرأت تغييرات على الاتفاقيات الأمنية بين إسرائيل ومصر وذلك بحجة "دعم قتال الجيش المصري ضد تنظيم داعش"، ما أتاح للجيش المصري تشغيل طائرات بدون طيار في منطقتي سيناء ورفح لإحباط عمليات بالتنسيق مع إسرائيل.

بودكاست عرب 48

#مُسيرة مصرية
#الجيش الإسرائيلي
#طائرة مُسيرة

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غانتس يؤجل سفره للهند بسبب التصويت على مشاريع قوانين للمعارضة
غانتس يؤجل سفره للهند بسبب التصويت على مشاريع قوانين للمعارضة

2022-06-01

ليتسمان يستقيل من الكنيست لمنع إلصاق وصمة عار به
ليتسمان يستقيل من الكنيست لمنع إلصاق وصمة عار به

2022-06-01

رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل
رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

2022-06-01

الأكثر قراءة

نجاح مسيرة الأعلام هزيمة لنا، ولكن!

نجاح مسيرة الأعلام هزيمة لنا، ولكن!

2022-05-31
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا

2022-05-31
هل ستؤيد القائمة الموحدة قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد؟

هل ستؤيد القائمة الموحدة قانون شرعنة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد؟

2022-05-31
زيارة بايدن للبلاد قد تُلغَى:

زيارة بايدن للبلاد قد تُلغَى: "واشنطن تنتظر استقرار النظام السياسيّ" الإسرائيليّ

2022-05-31
العيزرية: مقتل شاب وإصابة آخر جرّاء شجار

العيزرية: مقتل شاب وإصابة آخر جرّاء شجار

2022-05-31