استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهد الفتى عودة محمد عودة (17 عامًا) بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المدية غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال "كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري ما أدى لإصابة أحدهم"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت الطواقم الطبية قد نقلت الفتى عودة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، إثر إصابته بجروح حرجة جدا، من جرّاء إصابته بصدره برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى عودة متأثرا بإصابته الحرجة. وقالت إن "اللأطباء حاولوا إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرًا بإصابته الحرجة الحرجة جدًا إثر إصابته بالصدر".