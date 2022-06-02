خطفوها واعتدوا عليها: تصريح مدع عام ضد شقيق ووالد فتاة وآخر من حيفا

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، أمس الأربعاء، تصريح مدّع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة مشتبهين بخطف وتعنيف قريبتهم، فتاة قاصر، من المدينة، على خلفية خروجها من المنزل، ما اضطرها لتلقي العلاج الطبي.

كما مددت المحكمة اعتقال المشتبهين الثلاثة إلى حين تقديم لائحة اتهام ضدهم، غدا الجمعة.

ووفقا للشرطة فإنه "قبل نحو أسبوعين، فتحت الشرطة تحقيقا مع استلامها بلاغ حول خطف والاعتداء على فتاة قاصر (16 عامًا) من سكان حيفا. وتبين من التحقيقات أنّ المشتبه (17 عامًا) خطف شقيقته لداخل سيارة وانضم إليه والده ومشتبه آخر من سكان حيفا، وهما في الأربعينيات من عمريهما، إذ قام الثلاثة بالاعتداء عليها وطعنها بسكين برجلها. ذلك، على ما يبدو، على خلفية خروجها من المنزل، ما تطلب علاجا طبيا للفتاة الضحية".

وأضافت أنه "على خلفية هذه الحادثة، تمّ يوم أمس اعتقال الأب وابنه والمشتبه الثالث (17 و44 و48 عامًا) وجميعهم من سكان حيفا، وتمّ تمديد فترة اعتقال المشتبهين من مرة إلى أخرى، وقُدّم تصريح مدّع عام ضد المشتبهين، ومن المزمع أن يتمّ، غدا الجمعة، تقديم لائحة اتهام بحقّهم، مع طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق".