إصابة خطيرة لشاب في اعتداء عنيف بمجد الكروم

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لاعتداء عنيف بقرية مجد الكروم، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الطبية أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'آشر' تلقى بلاغا، الساعة 01:37، عن شاب أصيب في حادثة عنف بمجد الكروم. وقدم مسعفون ومضمدون من نجمة داود الحمراء العلاجات الأولية ونقلوا شابا يبلغ 22 عاما، بحالة خطيرة ويعاني إصابات عدة، إلى المركز الطبي للجلي (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.