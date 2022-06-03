تمديد اعتقال معلمتين بشبهة التنكيل بأطفال في روضة بالرينة

مددت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الجمعة، اعتقال معلمتين في حضانة أطفال بقرية الرينة، لغاية يوم الإثنين المقبل، وذلك بشبهة "التنكيل بأطفال خلال عملهما في حضانة أطفال في البلدة".

وكانت الشرطة قد اعتقلت المعلمتين، 29 أيار/ مايو الماضي.

ووثقت كاميرات المراقبة اعتداء وتنكيلا بحق أطفال داخل الحضانة ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

ووفقا للشرطة فإنها شرعت بالتّحقيق إثر نشر مقطع فيديو حول شبهات تنكيل في حضانة أطفال في قرية الرينة.

وادعت الشرطة أنه "إثر نشر الفيديو والتحقيق، تمّ جمع 11 بلاغًا للاشتباه بالتنكيل بحق قاصرين. وفي نهاية التّحقيق، تمّ توقيف مشتبهتين معلمتين في الحضانة (42 و43 عامًا) من سكان قرية الرينة".