قصف إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب دمشق

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل ليل الإثنين - الثلاثاء، مواقع جنوب العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، مساء الإثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أهداف معادية" فوق جنوب العاصمة السورية، وذلك إثر تقارير عن سماع دوب انفجارات في سماء دمشق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام وقوات "حزب الله" اللبناني في منطقة الكسوة الواقعة في محافظة ريف دمشق.

وأضاف المرصد أن العدوان الإسرائيلي نفذ بنحو 10 صواريخ، مشيرا إلى أن إسرائيل نفذت 14 استهدافا لمواقع في سورية منذ مطلع العام 2022 الجاري.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري في جيش النظام إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف المصدر (لم تسمه) أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

ولم ترد حتى الآن تفاصيل عن وقوع إصابات بشرية.

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا في ريف دمشق الجنوبي، ومواقع في محيط العاصمة دمشق ومطار دمشق الدولي، في قصف جوي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود في جيش النظام السوري.

وفي 13 أيار/مايو قُتل مدني وأربعة عسكريين في قوات النظام السوري وأصيب تسعة أشخاص آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مصياف، بحسب الرواية الرسمية السورية.