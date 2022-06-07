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الرينة: تمديد اعتقال معلمتين بشبهة التنكيل بأطفال لغاية الخميس

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 12:54

الرينة: تمديد اعتقال معلمتين بشبهة التنكيل بأطفال لغاية الخميس
وقفة احتجاجية ضد العنف في الرينة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال معلمتين في حضانة أطفال بقرية الرينة، لغاية يوم الخميس المقبل، وذلك بشبهة "التنكيل بأطفال خلال عملهما في حضانة أطفال في البلدة".

وتقرر تمديد اعتقالهما للمرة الثالثة على التوالي. وكانت الشرطة قد اعتقلت المعلمتين، يوم 29 أيار/ مايو الماضي.

ووثقت كاميرات المراقبة اعتداء وتنكيلا بحق أطفال داخل الحضانة ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

وكانت الشرطة قد فتحت ملفا للتحقيق إثر نشر مقطع فيديو حول شبهات تنكيل في حضانة أطفال بالرينة.

وأشارت الشرطة إلى أنه "إثر نشر الفيديو والتحقيق، تمّ جمع 11 بلاغا للاشتباه بالتنكيل بحق قاصرين. وفي نهاية التحقيق، تمّ توقيف مشتبهتين معلمتين في الحضانة (42 و43 عامًا) من سكان قرية الرينة".

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#الرينة
#روضات
#أطفال
#العنف ضد الأطفال

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