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مقتل شاب جرّاء تعرّضه للطعن في جنين

تاريخ النشر: 07/06/2022 - 18:13

مقتل شاب جرّاء تعرّضه للطعن في جنين
ضحية جريمة القتل، الشاب محسن
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل شاب جرّاء تعرّضه للطعن في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان، بـ"مقتل شاب عشريني مساء اليوم الثلاثاء، في المنطقة الصناعية بمدينة جنين".

وذكر ارزيقات أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري بشأن ملابشات الجريمة.

وذكرت مصادر محلية أن القتيل هو الشاب حمادة محسن والذي يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من بلدة دير أبو ضعيف.

وفي نهاية الشهر الماضي، قُتِل الشاب عمار تميمي (أبو ارميلة) الذي يبلغ من العمر 24 عاما، وأُصيب آخر بجراح، إثر تعرّضهما للطعن خلال شجار نشب في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

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