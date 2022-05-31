  2. فلسطينيات
  3. أخبار

العيزرية: مقتل شاب وإصابة آخر جرّاء شجار

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 22:33

العيزرية: مقتل شاب وإصابة آخر جرّاء شجار
ضحية جريمة القتل، الشاب أبو ارميلة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل شاب، وأُصيب آخر بجراح، إثر تعرّضهما للطعن خلال شجار نشب في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أن ضحية جريمة القتل، هو الشاب المقدسيّ عمار تميمي (أبو ارميلة) الذي يبلغ من العمر 24 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشجار نشب في بيت عزاء بالبلدة، وحاول متواجدون منع تطوّر الشجار، غير أن ذلك لم يفلح، ليُصاب شابين طعنا، ما أسفر عن وفاة أحدهما متأثرا بجراحه الحرجة، بعد ذلك بوقت وجيز.

كما ذكرت المصادر ذاتها، أنّ خلفية الشجار، هي نزاع بين عائلتين في البلدة.

وتقع العيزرية على بعد 2 كم، شرق القدس، ويحدها من الجنوب بلدة أبوديس، ومن الغرب رأس العامود والمسجد الأقصى، ومن الشرق مستوطنة "معاليه أدوميم"، والنبي موسى، ومن الشمال الزعيم والعيسوية وعناتا.

بودكاست عرب 48

#العيزرية
#مقتل شاب
#جريمة قتل
#عمار تميمي
#عمار تميمي أبو رميلة
#عمار أبو رميلة
#أبو ارميلة

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: إصابات في اعتداء للمستوطنين على منازل في سلوان
القدس: إصابات في اعتداء للمستوطنين على منازل في سلوان

2022-05-31

وزير الخارجية الأردني يلتقي عباس: تحرك مشترك على كافة الأصعدة لوقف التصعيد الإسرائيلي
وزير الخارجية الأردني يلتقي عباس: تحرك مشترك على كافة الأصعدة لوقف التصعيد الإسرائيلي

2022-05-31

الاحتلال يفرض السجن المؤبد و25 عاما على الأسير أحمد عصافرة
الاحتلال يفرض السجن المؤبد و25 عاما على الأسير أحمد عصافرة

2022-05-31

الأكثر قراءة

تحليلات إسرائيلية: القدس ليست موحدة و

تحليلات إسرائيلية: القدس ليست موحدة و"مسيرة الأعلام" بفضل حماية الشرطة

2022-05-30
إسرائيل تشدد تحذير السفر لتركيا تحسبا من انتقام إيران

إسرائيل تشدد تحذير السفر لتركيا تحسبا من انتقام إيران

2022-05-30
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2022-05-30
اقتحامات للأقصى ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة

اقتحامات للأقصى ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة

2022-05-30
لبيد: التطبيع مع السعودية لن يكون مفاجئا... لكنه سيستغرق وقتا

لبيد: التطبيع مع السعودية لن يكون مفاجئا... لكنه سيستغرق وقتا

2022-05-30