مصرع شخص وإصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 6

لقي شخص (50 عاما) مصرعه وأصيب آخر (40 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع 6 باتجاه جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية لشخصين كانا عالقين إثر الحادث، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما متأثرا بجراحه فيما وصفت حالة الآخر بالخطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 162 شخصا، بينهم 58 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 49 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.