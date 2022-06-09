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استشهاد شاب وإصابة آخرين بالرصاص الحيّ في حلحول

تاريخ النشر: 09/06/2022 - 14:08

استشهاد شاب وإصابة آخرين بالرصاص الحيّ في حلحول
(توضيحية - gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استشهد شاب وأُصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في مدينة حلحول، شمال الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس.

وتعرّض الشهيد في البداية لإصابة حرجة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينة في بيان مقتضب: "إصابة خطيرة جدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول، وصلت لمستشفى الميزان"، مضيفة أنّ "5 إصابات بينها 3 بالرصاص الحيّ، وإصابتان بالمطاط، وصلت إلى مستشفى الأهلي".

الشهيد محمود فايز أبو عيهور

وبعد ذلك بوقت وجيز، أصدرت الوزارة بيانا آخر، أفادت فيه "باستشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حلحول".

وذكرت الوزارة أن "رصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته" ليُعلن أنه استشهد في المشفى.

وأفادت مصادر محليّة، بأن الشهيد أبو عيهور، كان قد رُزق بطفل، قبل أقلّ من شهر.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لحلحول، وأطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز صوب الأهالي، والمحلات التجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة وسط بلدة حلحول، وأغلقت الشارع الرئيسي، ومنعت حركة الأهالي، وداهمت أحد محلات الصرافة وقامت بإغلاقه.

يذكر أن الفتى عودة محمد عودة صدقة (17 عاما)، استشهد الخميس الماضي، جراء إطلاق قوات الاحتلال، الرصاص الحيّ عليه، وإصابته بشكل مباشر في صدره.

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