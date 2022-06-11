إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة ترقوميا

أصيب شاب بجراح إثر استهدافه بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال وقفة في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، احتجاجا على محاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة الطيبة المعروفة باسم "الهرش"، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في ترقوميا، سليمان جعافرة، قوله إن "شابا أصيب برصاص الاحتلال، فيما أصيب المصور الصحافي عبد الحفيظ الهشلمون بقنبلة صوت في الرأس، بالإضافة إلى عشرات المواطنين بالاختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال الوقفة التي نظمها أهالي بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الأراضي في البلدة".

وتابع أن "قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من محيط المكان، لم يتسن بعد معرفة أسمائهم، رغم محاولات الأهالي والنشطاء تخليصهم، كما وصلت مجموعة من المستوطنين إلى منطقة الطيبة بحماية من جيش الاحتلال وحاولوا منع المواطنين من العمل في أراضيهم، وقد حصلت مشادات كلامية بينهم وبين المواطنين الذين أصروا على استكمال العمل وبنوا السلاسل الاستنادية وأزالوا الحشائش في المنطقة".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، وأجبرت المواطنين على مغادرة المكان".

ومما يذكر أن قوات الاحتلال سلمت أكثر من 10 إخطارات للمواطنين في الطيبة بإخلاء أراضيهم، المزروعة قسم منها بالزيتون والكرمة والبالغة مساحتها أكثر من 600 دونم، بحجة أنها "أملاك دولة" وبهدف التوسع الاستيطاني بين مستوطنتي "تيلم" و"ادورا".