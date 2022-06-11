اندلاع حريق في 18 حافلة بالمحطة المركزية في صفد

احترقت 18 حافلة بالكامل، بعد اندلاع نيران ضخمة فيها فجر اليوم، السبت، في المحطة المركزية في مدينة صفد.

وعُلم أن جميع الحافلات المتضررة تابعة لشركات العفيفي من الناصرة وشركة "نتيفي إكسبرس" المملوكة لنفس الجهة.

وأفادت طواقم الإطفاء بأنها عمدت إلى إطفاء الحافلات وحماية أخرى إضافية كانت متوقفة في الموقع، ولم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.

ووصلت الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان هناك حريق متعمد، فيما انتشرت نقاط تفتيش وأجريت عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم.

وفي الأسبوعين الماضيين، وقعت حوادث إحراق حافلات في مدن في منطقة الجليل كان آخرها إحراق 8 حافلات في كريات شمونة. ولم تقم الشرطة الإسرائيلية بعد باعتقال مشتبه بهم.

وفي بيان صدر عنها، قالت طواقم الإنقاذ إنها "عملت على إخماد حريق شب في حافلات بالمحطة المركزية بمدينة صفد".

وأضافت "لدى وصول الطواقم اتضح أن ألسنة النيران تلتهم العديد من الباصات، وقد عملت الطواقم على إخمادها بحيث أتت النيران على 18 حافلة".

وأوضحت أنه "لم يبلغ عن إصابات"، مؤكدة أنه "يجري التحقيق في أسباب هذا الحريق".

من جانبها، قالت بلدية صفد إن الحريق أضرم على خلفية "جنائية"، الأمر الذي أكدته الشرطة في بيان صدر عنها، أشار خلاله إلى أن الحريق متعمد.

وأشارت التقارير إلى صراع بين العصابات التي تعمل في المنطقة على جباية الإتاوة والخاوة من شركات الحافلات تحت غطاء تقديم خدمات الحراسة والأمن.