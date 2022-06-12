الحرس الثوري الإيراني يؤكد مصرع ضابط في حادث سيارة أثناء أدائه مهمة

أعلن الحرس الثوري الإيرانيّ، الأحد، مصرع ضابط في القوات الجوية الفضائية التابعة له في حادث سيارة أثناء أدائه مهمة، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، اغتيل العقيد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي، بخمس طلقات نارية في طهران.

وأصدر "الحرس الثوري" الإيراني بيانا أكد فيه اغتيال الضابط خدائي، وقال إن "العملية الإرهابية" نفذها "أعداء الثورة وأتباع الاستكبار العالمي". وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري "بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للقبض على منفذي عملية الاغتيال".

وأشارت تقارير إسرائيلية، مؤخرا، إلى "وفيات غامضة في إيران" أعقبت عملية اغتيال خدائي، من بينها وفاة عالم طيران إيراني رفيع المستوى بعد تعرضه للتسميم، بالإضافة إلى وفاة عالم نووي إيراني عمل في منشأة التخصيب في نطنز، ووفاة ضابط في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري (منتحرا - بحسب التقارير الإيرانية) يشتبه بأنه متورط في اغتيال خدائي.

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