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العثور على جثة قرب قرية إبطن

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 17:55

العثور على جثة قرب قرية إبطن
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

عثر، اليوم الأحد، على جثة امرأة لم يتم التعرف على هويتها بعد، قرب قرية إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا، بحسب ما أعلنت الشرطة، في بيان.

يأتي ذلك في ظل عمليات البحث المتواصلة لعناصر الشرطة في المكان، في محاولة للعثور على شابة تدعى سابير ناحوم (23 عاما) من عكا، والتي اختفت آثارها مطلع الشهر الجاري.

وأرسلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي للتعرف عليها.

وأفادت التقارير بأن عناصر الشرطة عثروا على الجثة في منطقة صخرية في حرس مزروع بالأشجار في منطقة يصعب الوصول إليها بالسيارة.

وأفادت الشرطة في بيانها بأن محكمة الصلح في عكا، مددت في وقت سابق اليوم، أمر حظر النشر المتعلق بتفاصيل التحقيق باختفاء الشابة ناحوم حتى الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بضلوع الشاب ولاء خلايلة (34 عاما) وهو من سكان مدينة عكا، في اختفاء الشابة ناحوم التي لا تزال عمليات البحث جارية عنها وسط تزايد الشكوك حول مصيرها وإذا ما زالت على قيد الحياة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، مساء يوم السبت الماضي، الشاب خلايلة من عكا للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته، بعد أن أبلغت عائلة الشابة الشرطة باختفاء آثار ابنتها منذ صباح يوم الخميس قبل الماضي.

كما مددت محكمة الصلح في حيفا، مساء الأحد الماضي، اعتقال خلايلة لمدة أسبوع، للاشتباه بضلوعه في اختفاء ناحوم وهي أم لطفلين. علما بأن الشرطة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال الشاب لمدة 15 يوما.

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#العثور على جثة
#إبطن
#عكا
#سابير ناحوم

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