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حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 10:11

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار
من مكان الحادث في حيفا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قُتلت سمر كلاسني إثر إصابتها بجروح حرجة، صباح اليوم الأحد، في جريمة طعن بأداة حادة على يد زوجها مروان في شارع المتنبي بمدينة حيفا، كما أصيب زوجها بجروح وصفت بأنها خطيرة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن رجلا طعن زوجته بهدف قتلها وحاول الانتحار عقب ذلك.

ضحية الجريمة سمر كلاسني

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "الطواقم الطبية تلقت بلاغا حول رجل وامرأة أصيبا داخل شقة في شارع المتنبي بمدينة حيفا وفقدا الوعي. الطواقم الطبية أجرت عمليات إنعاش للمرأة وقدمت العلاج للرجل".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، والتي على ما يبدو، جريمة قتل المرأة ثم انتحار الزوج. ووفقا للشبهات فإن الرجل (54 عاما) طعن زوجته (51 عاما) وأصابها بجروح بالغة الخطورة، ثم طعن نفسه وأصيب بجروح خطيرة. وجرى نقل الإثنين إلى المركز الطبي "رمبام" في حيفا، وسط إجراء عمليات إنعاش للمرأة.

مروان وسمر كلاسني

تفاصيل أوفى بعد قليل...

من مكان الحادث في حيفا، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

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