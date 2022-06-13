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الشرطة تؤكد.. الجثة التي عثر عليها قرب إبطن تعود للشابة المختفية من عكا

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 16:42

الشرطة تؤكد.. الجثة التي عثر عليها قرب إبطن تعود للشابة المختفية من عكا
ناحوم تظهر في كاميرات المراقبة
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها تعرفت على جثة عثرت عليها في وقت سابق أمس قربة بلدة إبطن الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا، وقالت إنها تعود للشابة سابير ناحوم (23 عاما) من عكا، والتي اختفت آثارها مطلع الشهر الجاري.

وكانت الشرطة قد عثرت على الجثة عصر أمس، الأحد، في المنطقة التي تركزت فيها أعمال البحث عن الشابة المفقودة ناحوم من عكا، ونقلتها إلى معهد الطب الشرعي لتشريحها في محاولة للتعرف على هويتها، إذ لم تشر الشرطة في بيانها أمس إلى علاقة بين الجثة وبين ناحوم.

ناحوم وخلايلة

وفي وقت سابق اليوم، مددت محكمة الصلح في عكا، اعتقال الشقيقين ولاء وعلاء خلايلة من سكان المدينة لمدة 8 و7 أيام بشبهة ضلوعهما باختفاء الشابة ناحوم؛ علما بأن الشاب ولاء خلايلة (34 عاما)، هو طليق الشابة التي عثر على جثتها.

ووصلت عائلة ناحوم، ظهر اليوم، إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على الجثة التي عثر عليها أمس، علما بأن مسؤولين في شرطة عكا وصلوا إثر العثور على الجثة، إلى منزل عائلة ناحوم في عكا لإطلاعها على آخر التطورات.

من الموقع الذي عثر فيه على الجثة (تصوير الشرطة)

وأفادت الشرطة في بيانها بأن محكمة الصلح في عكا، مددت في وقت سابق، أمس، أمر حظر النشر المتعلق بتفاصيل التحقيق باختفاء الشابة ناحوم حتى الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بضلوع ولاء خلايلة وهو والد طفلي ناحوم، في اختفاء طليقته صباح يوم 2 حزيران/ يونيو الجاري، وتم اعتقاله يوم السبت الماضي.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ناحوم خرجت من منزلها في شارع "هرتسل" في عكا، يوم الخميس قبل الماضي، وأبلغت شقيقتها بأنها ستعود إلى المنزل خلال وقت قصير غير أنها لم تعد.

وبينت كاميرات المراقبة في المكان الذي تواجدت فيه الشابة، دخولها سيارة والد طفليها (خلايلة) ثم خروجها منها، وبحسب ما ورد فإنها، على ما يبدو، استقلت السيارة مرة أخرى وجلست في المقعد الخلفي، ثم بعد ذلك شوهدت وهي متوجهة إلى المنزل حيث تقطن مع والدتها وشقيقتها غير أنها لم تصل إليه.

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#الشرطة الإسرائيلية
#إبطن
#حيفا
#سابير ناحوم

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