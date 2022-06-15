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إسرائيل توقع اتفاقا لتصدير الغاز إلى أوروبا

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 11:01

إسرائيل توقع اتفاقا لتصدير الغاز إلى أوروبا
منصة حقل الغاز "ليفياتان" قبالة شاطئ قيسارية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وقعت إسرائيل اليوم، الأربعاء، على اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي. وتسارعت وتيرة المفاوضات بين الجانبين، مؤخرا، بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وبموجب الاتفاق، سينقل الغاز إلى أوروبا بواسطة أنبوب موجود في مصر، الشريكة في الاتفاق. وسيتم تسييل الغاز في مصر قبل نقله إلى أوروبا.

والتقت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلحرار، في القاهرة، اليوم، مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، ومع نظرائها من الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث جرى التوقيع على الاتفاق.

وسرّعت إسرائيل والاتحاد الأوروبي المفاوضات حول تفاصيل الاتفاق، من أجل حصول دول الاتحاد على الغاز من إسرائيل بدلا من الغاز الروسي، وأن يتم ذلك قبل حلول فصل الشتاء.

وينص الاتفاق على الحفاظ على أمن الطاقة للأطراف الموقعة عليه، وتفضيل إسرائيل تسويق الغاز في سوقها المحلية.

ويقضي الاتفاق بدفع تصدير الغاز إلى أوروبا، يكون مصدره في إسرائيل، مصر أو دول أخرى، بواسطة منشآت تسييل الغاز في مصر ومن خلال إمكانيات تصدير أخرى في المستقبل، بهدف ضمان إمداد مستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

كذلك ينص الاتفاق على تصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي حتى العام 2030 على الأقل، وبعد ذلك يتراجع استهلاكه في أوروبا تدريجيا حتى العام 2050.

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#غاز طبيعي
#إسرائيل
#مصر
#الاتحاد الأوروبي
#روسيا
#الحرب العالمية الثالثة

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