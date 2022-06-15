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واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة وصواريخ مضادة للسفن بقيمة مليار دولار

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 17:16

واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة وصواريخ مضادة للسفن بقيمة مليار دولار
لويد أوستن (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يعتزم البيت الأبيض الإعلان عن تزويد أوكرانيا بأسلحة وصواريخ مضادة للسفن بقيمة نحو مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، مساء اليوم، الأربعاء، فيما أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن واشنطن تعمل على تلبية مطالب أوكرانيا بشأن تزويدها بأسلحة ثقيلة وطويلة المدى.

ودعا وزير الدفاع الأميركي خلال كلمة ألقاها من بروكسل، الدول الغربية، إلى "تكثيف" عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا للسماح لها بالدفاع عن أراضيها في مواجهة القوات الروسية.

وقال أوستن "علينا تكثيف التزامنا المشترك كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، عن مواطنيها وأراضيها".

وجاء كلام أوستن أثناء اجتماع للدول الأعضاء في "مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا" التي شكّلتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مقرّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

تفاصيل أوفى لاحقا...

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