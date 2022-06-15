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مصرع د. مصطفى أبو قاعود من يافا إثر تعرضه للغرق

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 10:50

مصرع د. مصطفى أبو قاعود من يافا إثر تعرضه للغرق
من مكان الحادث، أمس (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن في يافا، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة الطبيب مصطفى أبو قاعود إثر تعرضه للغرق، مساء أمس.

وأفادت مصادر محلية أن الفقيد لقي مصرعه إثر غرقه في مياه البحر قبالة شاطئ "سي بلس" في بلدة "بات يام".

ووفقا للطواقم الطبية فإنها أجرت عمليات إنعاش للفقيد (51 عاما) من يافا، إلا أن كافة محاولاتها باءت بالفشل، وتم إقرار

وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حادث الغرق، كما قامت باستدعاء أبناء العائلة للتعّرف على الجثة في معهد أبو كبير للطب الشرعي.

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#يافا
#حوادث الغرق
#مصطفى أبو قاعود

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