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احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء الدوام الدراسي الأحد في العاشرة صباحا

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 18:41

احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء الدوام الدراسي الأحد في العاشرة صباحا
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

صعدّت منظمة المعلمين احتجاجاتها ضد إجراءات وزيرة التعليم، يفعات شاشا – بيطون، وأعلنت عن بدء الدوام الدراسي بعد غد، الأحد، في كافة المؤسسات التعليمية بما فيها رياض الأطفال بالبلاد الساعة العاشرة صباحا.

واستثنت منظمة المعلمين مؤسسات التعليم الخاص التي من المقرر أن تنتظم فيها الدراسة كالمعتاد.

وأعلنت منظمة المعلمين عن تصعيد احتجاجاتها في ظل تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان ومسؤولي مكتبه، جهاز التعليم سيما وأنه بحاجة لإنقاذ فوري؛ وفق ما جاء في بيان لها.

وطالبت المنظمة باتفاق من أجله تحسين رواتب المعلمين من أجل ردع انهيار جهاز التعليم، إذ حذرت على مدار الأيام الأخيرة من تصعيد الاحتجاجات قبل أن تعلن اليوم عن الخطوة الاحتجاجية بعد غد الأحد على مستوى البلاد؛ على حد تعبيرها.

ومما يذكر أن منظمة المعلمين أعلنت، مؤخرا، عن سلسلة خطوات احتجاجية في البلاد تنفيذا لمطلبها بزيادة أجور المعلمين، وللضغط على وزارة المالية بتسريع وتيرة المفاوضات مع المنظمة والتوصل إلى اتفاق أجور جديد دون شروط إضافية على شكل زيادة ساعات التعليم أو المساس بأيام العطل المدرسية.

وتصر المنظمة على إنهاء التفاوض على أجور المعلمين، والبدء بخطوات حثيثة للتوقيع على اتفاق جديد ينهي مسألة الأجور للمعلمين الجدد والقدامى.

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#منظمة المعلمين
#احتجاجات المعلمين
#وزارة التربية والتعليم

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