قتيلان في جريمة إطلاق نار قرب بسمة طبعون

قُتل شابان، في العشرينيات من عمريهما، متأثرين بجراحيهما الخطيرة في جريمة إطلاق نار قرب بلدة بسمة طبعون في منطقة حيفا، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن جناة أطلقوا النار على الضحيتين خلال تواجدهما داخل سيارة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 00:03، حول مصابين في حادث عنف على شارع 75 عند محور طرق ’شاعر هعمكيم’، إذ أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما".

وذكر مضمد من المكان، أن "المصابين كانا فاقدي الوعي إذ عانيا جروحا خطيرة في أنحاء جسديهما، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.