قتيل بجريمة طعن في عسقلان

قُتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجراحه الخطيرة في جريمة طعن بمدينة عسقلان (أشكلون)، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، عمليات الإنعاش للمصاب إذ عانى جروحا حرجة.

وقال مضمد من المكان، إن "الشاب كان ملقى في شارع بين مبان سكنية وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش والإسعافات الأولية في المكان".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "برزلاي"، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ فيما لم تعرف هوية القتيل بعد ولم يبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.