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3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

تاريخ النشر: 17/06/2022 - 04:21

3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين
شهداء جنين الثلاثة: براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين وأصيب ثمانية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين، وقالت في بيان "3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين".

والشهداء الثلاثة هم: براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح.

وأفاد شهود عيان أن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة".

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن "قوة احتلالية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "مواجهات عنيفة اندلعت في المكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ونُقل عن الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، قوله إن "عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال بحق ثلة من الشباب في ‎جنين لن تزيد شعبنا إلا إصراراً ومضياً نحو مقاومة الاحتلال، وسيدفع ثمن جرائمه، وستظل ‎جنين عصية عن الانكسار، وستواصل صمودها ومقاومتها ضد الاحتلال حتى إفشال أهدافه وجرائمه".

تفاصيل أوفى بعد قليل...

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#جنين
#شهداء
#احتلال
#براء لحلوح
#ليث أبو سرور
#يوسف صلاح

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