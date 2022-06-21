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لبنان يوقع اتفاقية مع مصر وسورية لاستيراد الغاز المصري

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 15:09

لبنان يوقع اتفاقية مع مصر وسورية لاستيراد الغاز المصري
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

وقع لبنان اتفاقية مع مصر وسورية، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي السورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وجاء ذلك في حفل لتوقيع الاتفاقية استضافته العاصمة بيروت، الثلاثاء، ينص على توريد الغاز لمدة 10 سنوات قادمة، عبر خطوط أنابيب تمتد بين البلدين.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في كلمة خلال الحفل، إنه بموجب الاتفاقية سيتم شراء الغاز المصري ونقله عبر خط الغاز العربي مع كل من مصر وسورية، وصولا إلى محطة توليد الكهرباء في لبنان.

وأضاف فياض أن الجانب الأميركي وعد الحكومة اللبنانية، لتأمين ضمانات مكتوبة، بإعفاء الجانب المصري من قانون قيصر الأميركي الذي يفرض عقوبات على أية جهة تتعاون مع سورية.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سورية" أو ما يعرف بـ"قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

وطلبت الحكومة اللبنانية قرضا من البنك الدولي، تمت الموافقة عليها، بقيمة 150 مليون دولار، لتوفير قيمة واردات الغاز الطبيعي المصري، بالتزامن مع أزمة مالية تشهدها البلاد منذ الربع الأخير 2019.

ويطمح لبنان أن تزيد اتفاقية استيراد الغاز لتوليد الطاقة - إلى جانب الرابط الكهربائي مع الأردن - فترة توصيل التيار بمقدار 4 ساعات أخرى، حيث تعاني البلاد من انقطاع يستمر أحيانًا حتى 20 ساعة في اليوم.

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#لبنان يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز
#مصر
#سورية
#واشنطن

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