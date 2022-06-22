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تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز لغاية 7 تموز المقبل

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 12:56

تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز لغاية 7 تموز المقبل
من أمام المحكمة، اليوم
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

مددت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" (عيون قارة) اليوم، الأربعاء، اعتقال إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، لغاية يوم 7 تموز/ يوليو المقبل، إلى أن يقدم "ضابط سلوك" تقريره في الملف.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ الباز، يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، بزعم "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الباز، رئيس أبو سيف، لـ"عرب 48" إن "محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون نظرت، اليوم، في طلب إطلاق سراح الشيخ يوسف الباز من مدينة اللد، ولكن بسبب طلب ضابط السلوك تأجيل الإفراج عن الباز، تم تأجيل النظر بالإفراج عن الباز حتى يوم 7 تموز/ يوليو المقبل".

وأضاف أبو سيف أن "ضابط السلوك سيقدم ملفه بشأن الباز، وذلك حتى يتسنى للمحكمة البت في طلب إطلاق سراحه، إذ أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم 5 تموز/ يوليو المقبل".

وكانت محكمة الصلح في الرملة قد فرضت، يوم 14 حزيران/ يونيو الجاري، الحبس الفعلي لمدة 20 شهرا على الباز، بعد أن أدانته، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2018، بزعم "الاعتداء على مواطن يهودي من اللد".

الشيخ يوسف الباز (أرشيفية)

ويُعدُّ الباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

بودكاست عرب 48

#اللد
#يوسف الباز
#ملاحقات سياسية

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