إصابتان في جريمتي طعن وإطلاق نار في الناصرة والنقب

أُصيب شابان بجراح متفاوتة، جرّاء جريمتين ارتُكبتا في النقب وفي مدينة الناصرة، مساء اليوم الثلاثاء.

ففي النقب، أُصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في بلدة تل السبع.

وفي الناصرة، أصيب شاب بجراح متوسّطة، جرّاء تعرضه للطعن في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وقدّم طاقمان طبيّان وصلا إلى مكان ارتكاب الجريمتين، الإسعافات الأولية للمصابين اللذين نُقِلا إلى مشفيين لاستكمال تلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقين في الجريمتين، دون أن تبلّغ عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

والسبت الماضي، قُتل الشاب محمد خميس عماش (24 عاما) من جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في بلدة جسر الزرقاء.

وجاءت جريمة قتل عماش، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، بالرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 45 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.