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نقابة المعلمين: التعليم سيجري كالمعتاد يومي الأربعاء والخميس

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 13:09

نقابة المعلمين: التعليم سيجري كالمعتاد يومي الأربعاء والخميس
مدرسة في القدس (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلنت نقابة المعلمين اليوم، الثلاثاء، أن الدراسة في روضات الأطفال والمدارس الابتدائية ستجري كالمعتاد يومي غد وبعد غد، الأربعاء والخميس، وهما اليومان الأخيران في السنة الدراسية الحالية قبل الخروج إلى العطلة الصيفية.

وجاء في بيان نقابة المعلمين أن وقف الإضراب يأتي في أعقاب إعلان وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بأنه لا توجد قيود قانونية تمنع التوصل إلى اتفاق أجور جديد مع نقابة المعلمين، خلال فترة الانتخابات للكنيست.

وقال سكرتيرة نقابة المعلمين، يافّة بن دافيد، إنه "سررت لدى سماعي وزير المالية ليبرمان في الإذاعة، اليوم، يقول على الملأ أن المستشارة القضائية للحكومة لم تضع أي قيود على المفاوضات معنا. وهذا تغيير يسمح لنا بالعودة إلى المداولات مع مندوبي وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم إلى حين نتوصل إلى حل".

وأعلنت نقابة المعلمين أمس عن إضراب شامل اليوم، وقالت بن دافيد إن "وزارة المالية استغلت نوايانا الطيبة من أجل وقف التشويشات في العمل وعقدت اجتماعات خاطفة. والاقتراحات التي طرحوها معيبة لمهنة التعليم وستتسبب بانهيار جهاز التعليم".

واقترحت وزارة المالية حصول المعلم المبتدئ على راتب شهري بمبلغ 8600 شيكل، فيما تطالب نقابة المعلمين براتب بمبلغ 10,500 شيكل، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدنى لراتب المعلم المبتدئ يجب أن يكون 10 آلاف شيكل.

وأعلنت بن دافيد، أمس، أن الاجتماع الذي عقد في مقر النقابة بمشاركة بن دافيد والمديرة العامة لوزارة التعليم، داليت شطاوبر، والمسؤول عن الأجور في وزارة المالية، كوبي بار ناتان، انتهى دون التوصل إلى نتائج إيجابية.

وإلى جانب موضوع الراتب، فإن هناك خلافا آخر بين النقابة ووزارة المالية حول ملاءمة عطلة المعلمين مع أيام الإجازة المتبعة في المرافق الاقتصادية، وتعارض بن دافيد بشدة أي تغييرات في أيام عطلة الصيف.

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#نقابة المعلمين
#وزارة المالية
#وزارة التربية والتعليم
#اتفاقية أجور
#أيام العطلة

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