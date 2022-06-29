رسميا: السبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى

أعلنت دول عربية، من بينها السعودية وفلسطين، مساء اليوم، الأربعاء، أن السبت 9 تموز/ يوليو المقبل هو أول أيام عيد الأضحة لعام 1443 هجرية.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الخميس الموافق 30 حزيران/ يونيو الجاري، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية.

وبناء على ذلك يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة الموافق 8 تموز/ يوليو، هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز/ يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبها، أعلنت المحكمة السعودية العليا، مساء اليوم، الأربعاء، عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، موضحة أنه بذلك تكون "وقفة عرفة" يوم الجمعة 8 تموز/ يوليو المقبل، والسبت 9 تموز/ يوليو أول أيام عيد الأضحى.

وجاء في بيان أصدرته المحكمة العليا السعودية أن "دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسةً مساء اليوم (الأربعاء) للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام".

وأوضحت المحكمة أن قرارها يأتي "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 158 / هـ ) ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الأربعاء".

وأكدت المحكمة أن "الدائرة تقرر أن يوم غد الخميس، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر تموز/ يوليو، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه".