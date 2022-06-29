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شهيد برصاص الاحتلال في جنين

تاريخ النشر: 29/06/2022 - 06:36

شهيد برصاص الاحتلال في جنين
قوات الاحتلال تقتحم جنين فجر اليوم (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد الشاب محمد ماهر مرعي من مخيم جنين، متأثرا بإصابته الخطيرة جدا التي أصيب بها فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد مدير المستشفى الحكومي خليل سليمان د. وسام بكر، عن إصابة شاب برصاص قوات جيش الاحتلال في جنين، حيث نقل إلى المستشفى الحكومي في المدينة، ووصفت حالته بالخطيرة جدا، وأعلن لاحقا عن استشهاده.

الشهيد محمد ماهر مرعي

وجاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال.

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#جنين
#مخيم جنين
#اشتباك
#قوات الاحتلال
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#محمد ماهر مرعي

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