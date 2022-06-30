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رهط: إصابتان إحداهما خطيرة لطفلين سقطا عن دبّاب

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 17:39

رهط: إصابتان إحداهما خطيرة لطفلين سقطا عن دبّاب
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب طفل وطفلة (6 و7 أعوام)، بجراح، جرّاء سقوطهما عن دبّاب (تراكتورون) في مدينة رهط في النقب، مساء اليوم الخميس.

وأفاد طاقم طبيّ بأنّ الطفلة ذات الست أعوام، قد أُصيبت بجراح خطيرة، إذ تعرّضت للإصابة في رأسها.

وذكر أن الطفل أُصيب بجراح متوسطة، مشيرا إلى أن الطفلين قد نُقلا إلى عيادة في رهط، ومن هناك تمّ نقلهما إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وكان الشاب أحمد توفيق أبو مديغم (25 عاما) وهو من سكان مدينة رهط، قد لقي مصرعه، فيما أُصيب 7 أشخاص آخرين على الأقل، بجروح متفاوتة الخطورة، جرّاء حادث سير وقع على شارع 40، الأحد الماضي.

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#إصابة طفلين
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