  2. محليات
  3. أخبار محلية

شفاعمرو: إصابة خطيرة إثر إطلاق نار صوب محلّ تجاريّ

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 21:20

شفاعمرو: إصابة خطيرة إثر إطلاق نار صوب محلّ تجاريّ
من موقع ارتكاب جريمة سابقة في شفاعمرو (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 3 أشخاص في العشرينات من أعمارهم، بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة شفاعمرو، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة في بيان أن جريمة إطلاق النار ارتُكِبت "من دراجة نارية باتجاه محل تجاري" في المدينة.

وقالت إن الجريمة أسفرت عن إصابة شخص يبلغ من العمر 22 عاما بجراح "بين متوسطة حتى حرجة"، بالإضافة إلى "إصابة شخصين آخرين (20، 21) بجراح طفيفة".

وأشارت الشرطة إلى أن "خلفية الحادث (الجريمة) كما يبدو؛ صراع بين مجرمين"، وفق البيان.

ونُقِل المصابون إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تبلّغ عن اعتثال أي مشتبه بهم.

بودكاست عرب 48

#شفاعمرو
#إصابات
#إطلاق نار
#محل تجاري

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط: إصابتان إحداهما خطيرة لطفلين سقطا عن دبّاب
رهط: إصابتان إحداهما خطيرة لطفلين سقطا عن دبّاب

2022-06-30

عكا: تمديد اعتقال رازي عودة على خلفيّة هبّة أيّار
عكا: تمديد اعتقال رازي عودة على خلفيّة هبّة أيّار

2022-06-30

تصريح ادعاء في جريمة قتل سمر كلاسنة من حيفا
تصريح ادعاء في جريمة قتل سمر كلاسنة من حيفا

2022-06-30

الأكثر قراءة

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

استطلاع: شاكيد قد تعيد تنصيب نتنياهو

2022-06-29
بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

بينيت يعلن انسحابه من الحياة السياسية

2022-06-29
موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

موجة الغلاء تتواصل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

2022-06-29
بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

بينيت ولبيد يقرران رفض صفقة تبادل جزئية مع حماس

2022-06-29
الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

الكنيست بصدد حلّ نفسه وخلاف على يوم الانتخابات

2022-06-29