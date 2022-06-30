شفاعمرو: إصابة خطيرة إثر إطلاق نار صوب محلّ تجاريّ

أُصيب 3 أشخاص في العشرينات من أعمارهم، بجراح متفاوتة الخطورة، جرّاء تعرّضهم لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مدينة شفاعمرو، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة في بيان أن جريمة إطلاق النار ارتُكِبت "من دراجة نارية باتجاه محل تجاري" في المدينة.

وقالت إن الجريمة أسفرت عن إصابة شخص يبلغ من العمر 22 عاما بجراح "بين متوسطة حتى حرجة"، بالإضافة إلى "إصابة شخصين آخرين (20، 21) بجراح طفيفة".

وأشارت الشرطة إلى أن "خلفية الحادث (الجريمة) كما يبدو؛ صراع بين مجرمين"، وفق البيان.

ونُقِل المصابون إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تبلّغ عن اعتثال أي مشتبه بهم.