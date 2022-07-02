  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

"سانا": عدوان إسرائيلي على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين

تاريخ النشر: 02/07/2022 - 08:12

"سانا": عدوان إسرائيلي على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين
من قصف إسرائيلي سابق في سورية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، السبت، غارات على مواقع في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، ما أدى إلى إصابة مدنيَّين بجروح، ووقوع "خسائر مدنية"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري ("سانا").

وأفادت الوكالة الرسمية السورية، نقلا عن "مصدر عسكري"، بأن "العدوان الجوي الإسرائيلي" وقع حوالي الساعة 6.30 صباح اليوم، وشمل إطلاق عدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس.

وبحسب "سانا" فإن الغارة الجوية الإسرائيلي استهدفت "عدة مداجن" في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وتعتبر أهم ميناء في سورية. وأسفرت الغارات عن "إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية".

ومنذ عدة سنوات، تشن إسرائيل هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سورية، تدعي أنها تهدف من خلالها إلى إحباط محاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية ونقل أسلحة إلى أذرعها في المنطقة ومن بينهم "حزب الله" اللبناني.

وفي العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي منشآت ومواقع في مطار دمشق الدولي، وأوقعت أضرارا كبيرة بمدرج الهبوط، ما أدى إلى إخراجه من الخدمة لأيام، في غارة زعمت إسرائيل أنها جاءت لإحباط نقل شحنة أسلحة من إيران إلى سورية.

وبعد التدخل الروسي في لدعم نظام بشار الأسد في سورية عام 2015، أنشأت مع إسرائيل آلية تنسيق لـ"تفادي التصادم" مع روسيا لمنع الاحتكاك المباشر بين الدولتين دون قصد، خلال الضربات التي تنفذها إسرائيل على مواقع في سورية.

بودكاست عرب 48

#سورية
#غارات إسرائيلية
#عدوان إسرائيلي
#طرطوس
#الاحتلال الإسرائيلية
#سورية

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جولة إقليمية للمبعوث الأممي للصحراء الغربية يبدأها بالرباط
جولة إقليمية للمبعوث الأممي للصحراء الغربية يبدأها بالرباط

2022-07-02

مصرع خمسة على الأقل إثر ثلاثة زلازل تضرب جنوبي إيران
مصرع خمسة على الأقل إثر ثلاثة زلازل تضرب جنوبي إيران

2022-07-02

واشنطن تزود أوكرانيا بصواريخ جديدة ونظامين للدفاع الجوي
واشنطن تزود أوكرانيا بصواريخ جديدة ونظامين للدفاع الجوي

2022-07-01

الأكثر قراءة

قتيل وإصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في بيت جن

قتيل وإصابة خطيرة إثر جريمة إطلاق نار في بيت جن

2022-07-01
غانتس يوعز بالتحقيق بتسريبات أمنيّة بشأن إيران

غانتس يوعز بالتحقيق بتسريبات أمنيّة بشأن إيران

2022-07-01
حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

2022-07-01
مصرع شابين وإصابة آخريْن جرّاء حادث طرق قرب أريحا

مصرع شابين وإصابة آخريْن جرّاء حادث طرق قرب أريحا

2022-07-01
تقرير: السلطات الفلسطينية بالضفة وغزة ترتكب جرائم حرب بتعذيب منتقدين

تقرير: السلطات الفلسطينية بالضفة وغزة ترتكب جرائم حرب بتعذيب منتقدين

2022-07-01