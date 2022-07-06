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سورية: قتيل بقصف مُسيّرة إسرائيلية في ريف القنيطرة

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 19:40

سورية: قتيل بقصف مُسيّرة إسرائيلية في ريف القنيطرة
من قصف إسرائيلي سابق في القنيطرة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أفادت تقارير صحافية مساء اليوم، الأربعاء، بأن قصفا إسرائيليا بواسطة طائرة مُسيرة استهدف ريف القنيطرة الشمالي، وأسفر عن مقتل عنصر من قوات النظام السوري.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل إعلام لبنانية وأخرى سورية، مقربة من النظام السوري، فإن القتيل هو فريد فؤاد مصطفى (46 عاما) من سكان بلدة حضر الواقعة في ريف القنيطرة الشمالي.

وأشارت التقارير إلى أن مصطفى هو عنصر في القوات الموالية للنظام السوري؛ في حين لم تشر التقارير إلى توقيت تنفيذ القصف الإسرائيلي.

صورة تم تداولها للقتيل فريد فؤاد مصطفى

يأتي ذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مُسيّرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، قال إنها اقتربت من ما وصفه بـ"المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

وكان النظام السوري قد اتهم إسرائيل بشنّ "عدوان جوي"، صباح يوم السبت الماضي، بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غربي طرابلس، مستهدفا جنوبي طرطوس.

والشهر الماضي، قصف الطيران الإسرائيلي مطار دمشق (جنوب العاصمة السورية)، وألحق أضرارا بالمباني وأخرج مهابط الطائرات من الخدمة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية بالقرب من المطار فوق مدرج التشغيل الوحيد المتبقي فيه.

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#سورية
#قصف إسرائيلي
#طائرة مسيرة
#مطار دمشق

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