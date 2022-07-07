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باقة الغربية: إصابة امرأة وشرطيين طعنا

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 15:57

باقة الغربية: إصابة امرأة وشرطيين طعنا
موقع جريمة الطعن في باقة الغربية، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصيبت امرأة (26 عاما) بجروح متوسطة إثر تعرضها للطعن في مدينة باقة الغربية، بعد ظهر اليوم الخميس. وذكرت تقارير أن شرطيين حضرا من أجل اعتقاله أصيبا بجروح طفيفة في المكان نفسه بعد تعرضهما للطعن أيضا.

وجاء في بيان للشرطة أن رجلا من قلنسوة طعن بسكين زوجته وهي من قلنسوة أيضا، وأصاب الشرطيين. ووقعت الجريمة في باقة الغربية.

واعتقلت الشرطة الرجل الذي نفذ الطعن، فيما جرى نقل الجرحى إلى مستشفى "هيلل يافيه" في الخضيرة

وجاء في بيان لخدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء"، أنه تم تلقي بلاغا حول الطعن عند الساعة 15:40، حول إصابة امرأة طعنا وأن مسعفين يقدمون علاجا طبية لها وأن إصابتها متوسطة وبوعيها.

وذكر تقرير أن الطعن وقع بالقرب من مركز الشرطة في باقة الغربية.

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#باقة الغربية
#طعن
#امرأة شرطي

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