الرامة: قتيل في جريمة إطلاق نار

قتل ساطي غرزوزي (56 عاما) من ترشيحا متأثرا بجراحه الحرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة الرامة في منطقة الشاغور، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 20:36، حول مصاب في حادث عنف بالرامة، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجراحه في المكان".

وذكر مضمد من المكان، أن "القتيل كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة في جسده، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وادعت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون الإبلاغ عن خلفيتها أو اعتقال أي مشتبه به.

الضحية ساطي غرزوزي

وفي وقت سابق من اليوم، قتل الشاب راغب أبو حماد (قبوعة)، البالغ من العمر 30 عاما، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار مقابل محطة للشرطة في مدينة اللد.

6 قتلى منذ مطلع الشهر الجاري

وقُتل 6 أشخاص منذ مطلع تموز/يوليو الجاري في المجتمع العربي، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

والقتلى منذ مطلع الشهر هم: بسام قبلان من بيت جن، علي حصارمة من البعنة، فتحي شاهين من طمرة، ماجد الأسد من اللقية، راغب أبو حماد (قبوعة) من اللد وساطي غرزوزي من ترشيحا.

53 قتيلا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 53 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

ويذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين، فيما بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2020؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة.

وقُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في العام 2019، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينها 14 امرأة؛ فيما قُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.