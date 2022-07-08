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غانتس يلتقي بالرئيس الفلسطيني في رام الله

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 00:26

غانتس يلتقي بالرئيس الفلسطيني في رام الله
عباس وغانتس (أ.ب. وأ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

التقى وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، بالرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، مساء الخميس، في رام الله.

وجاء في بيان صدر عن مكتب غانتس أن الطرفين التقيا "للحديث عن التحديات الأمنية والتنسيق الأمن قبل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن".

ونوّه عبّاس خلال اللقاء إلى "أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على "تويتر" إن "رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، استقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس. من جانبه، قدم الوزير غانتس التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

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