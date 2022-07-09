اللد: مقتل رجل من الطيرة في جريمة إطلاق نار

قتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما، في وقت متأخر من مساء السبت، في مدينة اللد، إثر جريمة إطلاق نار.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح متوسطة من شظايا الرصاص ونُقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ويُشار إلى أن القتيل من سكّان طيرة المثلث ولم تعرف هويته بعد.

وكان قد أُصيب شابان بجراح خطيرة، جراء جريمتي إطلاق نار ارتُكبتا في دبورية وفي الشبلي، اليوم السبت.

ففي الشبلي، أُصيب شاب (21 عامًا) بجراح خطيرة، واعتقلت الشرطة شخصا يبلغ من العمر 71 عامًا، من البلدة ذاتها، يُشتبه بتورّطه بإطلاق النار على الشاب.

7 قتلى منذ مطلع الشهر الجاري

وقُتل 7 أشخاص منذ مطلع تموز/يوليو الجاري في المجتمع العربي، وذلك نتيجة استفحال العنف والجريمة وفي ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

والقتلى منذ مطلع الشهر هم: بسام قبلان من بيت جن، علي حصارمة من البعنة، فتحي شاهين من طمرة، ماجد الأسد من اللقية، راغب أبو حماد (قبوعة) من اللد وساطي غرزوزي من ترشيحا.

54 قتيلا منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 54 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.