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تقرير: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو

تاريخ النشر: 09/07/2022 - 19:23

تقرير: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو
من داخل منشأة نووية إيرانية (Getty images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء اليوم السبت، تقريرا ادعت فيه أن إيران تقدّمت خطوة للأمام في برنامجها النووي، وبدأت تستخدم أجهزة الطرد المركزي وهي المرحلة التي تسمح بانتقال أسلس لمستويات التخصيب المختلفة.

وجاء التقرير الذي نُشر في وكالة "رويترز" بتفاصيل المرحلة المتقدمة من عملية تخصيب اليورانيوم في البرنامج النووي في منشأة فوردو النووية، وأفاد بأن استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة تجعل من السهل التبديل بين درجات التخصيب المختلفة وتسريع القدرة على تطوير أسلحة نووية.

تصوير جوي لمنشأة فوردو النووية في إيران (رويترز)

وبحسب تقرير وكالة الطاقة الذرية، إن إيران بدأت في تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم المُخصّب بنسبة 5%. وكانت قد أعلنت إيران عن نيتها بتخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز 20%، ويأتي هذا بعد عملية تحضير استمرت لشهور.

ووفقًا لاتفاقية النووي عام 2015 التي وقّعت عليها إيران، يُحظر عليها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

ويُشار إلى أن الموساد الإسرائيلي حاول تعطيل سير عملية التقدم لأجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية في آذار/ مارس الماضي، وأوضحت تقارير إيرانية في حينه أنه تم اعتقال مجموعة من عملاء للموساد حاولوا تجنيد خبراء وفنيين في منشأة فوردو للعمل لصالح نوايا الموساد.

وأوردت تقارير سابقة أخرى أن إيران وصلت بمستويات تخصيب اليورانيوم في منشآت نووية أخرى إلى 60% وهو أكثر بكثير من الـ20% لك الوتيرة التي كانت تتبعها قبل اتفاق عام 2015 الذي سمح فقط بتخصيب 3.67%. ويُذكر أنه من أجل الحصول قنبلة ننوية تحتاج إيران للوصول بمستويات التخصيب إلى نسبة 90%.

وتقع المنشأة النووية في فوردو بالقرب من مدينة قم، وهي منشأة تحت الأرض وهو من أهم المفاعل النووية الإيرانية إلى جانب مفاعل نطنز.

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#إيران
#النووي الإيراني
#منشأة فوردو النووية
#أجهزة الطرد المركزي

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