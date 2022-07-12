رهط: غرق 3 أشقاء أطفال في عسقلان وحالة اثنين منهم خطيرة

تعرّض 3 أطفال أشقاء من رهط، للغرق، عند شاطئ عسقلان، مساء اليوم الثلاثاء، ما أدّى إلى تدهور حالة اثنين من بينهم، إذ وُصفت بالخطيرة.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى المكان في بيان، أن أفراده قدّموا العلاج الطبيّ والإسعافات الأوليةّ، لثلاثة مصابين، وهم طفل في السادسة من عمره، وطفلة في الثامنة، وحالة كليهما خطيرة.

وأضاف البيان أن فتاة تبلغ من العمر 14 عاما كذلك، تعرّضت للغرق، لافتا إلى أن حالتها متوسطة.

وأفاد أحد أفراد الطاقم الطبيّ، بأنه قد شاهد الطفلين اللذين يعانيان من حالة خطيرة، مُلقيان على الأرض، ولم يكونا قد فقدا وعيهما بالكامل حينها، بالإضافة إلى شقيقتهم التي لم تكن فاقدة الوعيّ أبدا.

وأضاف أنه تمّ تقديم الإسعافات الأولية لثلاثتهم، والتي شملت إيصالهم بأجهزة التنفّس الاصطناعيّ، ليُنقلوا بعدها بواسطة سيارة إسعاف مزوّدة بوحدة للعناية المكثّفة إلى مشفى "برازيلاي" في عسقلان.

وتأتي حادثة الغرق، بعد يوم واحد، من وفاة هاني محمد أبو ريش البالغ من العمر 49 عاما، وهو من سكان بلدة يركا، والذي غرق مساء أمس الإثنين، عند شاطئ قرية الزيب المهجّرة في شمالي البلاد، بعد أن تدخّل لإنقاذ ابنته من الغرق.

ولقي 12 شخصا مصارعهم في حوادث الغرق، وأصيب شخص بصورة حرجة، فيما وصفت حالتان بالخطيرتين، و10 حالات متوسطة، و47 إصابة طفيفة، منذ بدء منذ بدء موسم السباحة في البلاد، يوم 8 نيسان/ أبريل 2022 ولغاية الواحد والعشرين من الشهر الماضي.

وتوضح معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، أن عدد حالات الغرق في البلاد تحت سن 18 عاما، ما بين 2017 ولغاية اليوم، بلغ 103 حالات، بينها 32 عربيا، منهم 14 شخصا من البلدات العربية في منطقة النقب. ولقي خمسة أطفال مصارعهم غرقا، بينهم ثلاثة أطفال عرب.

ولقي الفتى عز الدين عيسى عواد (15 عاما) من طمرة، مصرعه في الثامن عشر من الشهر الماضي، متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها من جراء تعرضه للغرق خلال رحلة مدرسية، قبل أن يتوفى بأيام.

كما أعلن في يافا، يوم 15 حزيران/ يونيو الماضي، عن وفاة الطبيب مصطفى أبو قاعود (51 عاما) إثر تعرضه للغرق كذلك.