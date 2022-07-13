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سابقة منذ نهاية 2002: سعر اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركيّ الواحد

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 17:13

سابقة منذ نهاية 2002: سعر اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركيّ الواحد
عرب ٤٨

انخفض سعر اليورو، اليوم الأربعاء، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي، وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية، والتي لم يتمّ تجاوزها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2002.

وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر حزيران/ يونيو، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.

تفاصيل أوفى تباعا...

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#سعر اليورو
#الدولار الأميركيّ
#انخفاض سعر اليورو

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