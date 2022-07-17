إصابتان خطيرتان لعاملين في حيفا وريشون ليتسيون

أصيب عاملان بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادثي عمل، في مدينتي حيفا وريشون لتسيون، اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن عاملا يبلغ 23 عاما، أصيب بجروح خطيرة من جراء سقوطه عن ارتفاع في اثناء عمله بورشة بناء في مدينة ريشون ليتسيون، جنوب تل أبيب.

وقدمت طواقم طبية من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ونقلته بواسطة سيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، وهو يعاني إصابة خطيرة.

وفي حيفا، أصيب عامل يبلغ 50عاما بجرواح خطيرة، ظهر اليوم، إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في مصنع.

وقدم طاقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام"، وهو بحالة خطيرة، وموصول بجهاز للتنفس الاصطناعي وتحت التخدير.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادثين وفقا للمقتضى.

26 عاملا بينهم 15 في فرع البناء لقوا مصارعهم منذ مطلع العام

وتبين من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 26 عاملا، بينهم 15 عاملا في فرع البناء، لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.