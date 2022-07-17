انتشال مسن بحالة خطيرة إثر غرقه في بركة سباحة بطبرية

انتشلت طواقم الإنقاذ مسنا ثمانينيا، وهو في حالة خطيرة، من بركة سباحة في مدينة طبرية، ظهر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أصيب مسن في الثمانينيات من العمر، ظهر اليوم الأحد، إثر تعرضه للغرق في بركة سباحة بمدينة طبرية.

وقدم طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ومن ثم نقلته بواسطة سيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بوريا" وهو بحالة خطيرة، وموصول بجهاز للتنفس الصناعي وتحت التخدير.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق.