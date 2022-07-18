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شفاعمرو: إصابة خطيرة لشخص في شجار عائلي

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 19:13

شفاعمرو: إصابة خطيرة لشخص في شجار عائلي
من مكان الشجار
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه للطعن إثر شجار نشب بين عائلتين في المنطقة الصناعية بمدينة شفاعمرو، اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وجاء في بيان للشرطة، أن "شجارا نشب بين عائلتين في شفاعمرو بضلوع العشرات على خلفية نزاع عائلي، إذ أسفر عن إصابة شخص بجراح خطيرة في منطقة الظهر".

واعتقلت الشرطة 5 أشخاص من العائلتين للاشتباه بضلوعهم في الشجار.

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#شفاعمرو
#العنف والجريمة
#شجار

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