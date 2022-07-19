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قصف إسرائيلي في قطاع غزة

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 16:21

قصف إسرائيلي في قطاع غزة
عرب ٤٨

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزّة المحاصر، وذلك في أعقاب العثور على رصاصة في "ناتيف هعساراه" في ما يُسمّى بغلاف غزّة، في وقت سابق اليوم.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن طائرة له "تنفّذ قصفا لموقع عسكري لتنظيم حماس في شمال قطاع غزة"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردًّا على إطلاق الرصاصة التي عُثِر عليها في "ناتيف هعساراه".

وكان جيش الاحتلال قد قصف فجر السبت الماضي، موقعا تحت الأرض، زعم أنه موقع لتصنيع الصواريخ لحركة "حماس"، وذلك في أعقاب إطلاق 4 صواريخ من القِطاع المُحاصر بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" حينها أن الاحتلال قصف موقعا بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

تفاصيل أوفى تباعا..

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#قصف إسرائيلي
#قطاع غزة
#غزة
#طيران الاحتلال

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