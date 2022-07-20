الرقابة العسكرية الإسرائيلية تكشف المكشوف: الجيش يستخدم مُسيرات هجومية

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، بالكشف "رسميا"، لأول مرة، عن استخدام الجيش الإسرائيلي لطائرات من دون طيار لتنفيذ هجمات في مهام عملياتية.

وقالت الرقابة العسكرية في بيان عممته على الصحافيين العسكريين إنه "لا مانع من نشر هذه الحقيقة لأنه لا يتوقع أن تضر بالقدرات العسكرية للجيش أو أساليب عمله".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم بشكل أساسي ثلاث أنواع من الطائرات المسيّرة لأغراض هجومية، وهي "هيرمز 450" (Hermes 450) المعروفة إسرائيليا باسم "زيك" والتي تُصَنّعها شركة "إلبيت" الإسرائيلية.

("هيرمز 450"، تصوير: إلبيت)

كما يستخدم الجيش الإسرائيلي طائرة "هيرمز 900" (Hermes 900) وتعتبر الطراظ الأكبر والأكثر تطورا من "زيك"، بالإضافة إلى الطائرة المسيرة التي تصنعها طيراز "إيتان" التي تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI).

وقلل المحلل الأمني الإسرائيل، يوسي ميلمان، من قيمة الكشف في ظل التقارير المتواترة عن استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات المسيرة الهجومية سواء في غرة وسورية ولبنان، بالإضافة إلى التقارير المؤكدة عن بيع إسرائيل مسيرات هجومية لأذربيجان التي استخدمتها في حربها ضد أرمينيا.

وشدد ميلمان على أن إسرائيل زودت أنظمة استبدادية حول العالم بهذه الطائرات الهجومية، غير أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حرصت على الدوام على نفي هذه التقارير، وقلل ميلمات من أهمية النشر الذي اعتبر أنه يأتي في محاولة إسرائيلية "لتخويف إيران وحزب الله".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي وضع مُسيّرة "زيك" في الخدمة منذ سنوات عديدة، وعلى مدى العقد ونصف العقد الماضي، استخدمه الجيش الإسرائيلي في معظم عمليات الاغتيال التي نفذها في غزة وسورية. وأشارت القناة إلى أن المسيرة "قادرة على حمل صاروخ صغيرة ودقيق. ولا يسبب ضررًا للأماكن المحيطة بالهدف"، كما أن مسيرة "زيك" قادرة على تعقب مركبات متحركة واستهدافها بدقة.

وأفادت تقارير وردت في وسائل إعلام أجنبية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، أن الجيش الإسرائيلي استخدم طائرات بدون طيار مرارا لأغراض هجومية - بما في ذلك أثناء حرب على لبنان عام 2006 وفي جميع الهجمات العدوانية التي شنها الاحتلال في قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

كما أشارت تقارير في شباط/ فبراير الماضي، إلى أن إسرائيلية نفذت هجوما بست طائرات مسيرة هجومية استهدفت مستودعا في إيران، أدى إلى تدمير مئات الطائرات بدون طيار الإيرانية.

كما أكدت عشرات التقارير أن الشركات الإسرائيلية، وفي مقدمتها "إلبيت" وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، باعت في السنوات الأخيرة، طائرات مسيرة هجومية إلى العديد من البلدان حول العالم، كان آخرها المغرب، التي وقعت مع إسرائيل اتفاقية لشراء طائرات مسيرة وتفاهمات لتصنيعها مستقبلا في المغرب.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، تلقت 22 مليون دولار من المغرب في إطار صفقة تضمنت بحسب تقارير وردت في وسائل إعلام أجنبية، بيع طائرات "هاروب" الانتحارية إلى الرباط.

كما أقرّ المستشار السياسي للرئيس الأذربيجاني، حكمت حجاييف، بأن الجيش الأذري يستخدم طائرات بدون طيار هجومية من صنع إسرائيل، وبضمنها طائرات مسيرة "انتحارية"، في المعارك مع الجيش الأرميني في إقليم ناغورني قره باغ، التي اندلعت أيلول/ سبتمبر 2020.