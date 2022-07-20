5 قتلى على الأقل و23 جريحا في هجوم صاروخي تركي شمال العراق

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 بجروح متفاوتة، اليوم الأربعاء، في قصف نسب إلى تركيا طاول منتجعًا سياحيًا في زاخو بإقليم كردستان شمال العراق، كما أفاد مصادر محلية.

قال مصدر أمني كردي ومسؤول كردي تحدثا لوكالة "رويترز"، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 في هجوم صاروخي تركي على محافظة دهوك شمال العراق.

وأكد المسؤول أن الهجوم استهدف منتجعا في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا. في حين ذكرة وكالة محلية إن عدد القتلى وصل إلى ثمانية في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 23.

At least 20 Iraqi tourists killed and wounded in Turkish military bombardment near Barkha resort of Zakho district in the Kurdistan Region. pic.twitter.com/b51nQsYHne — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) July 20, 2022

وقال قائم مقام قضاء زاخو، مشير بشير، إن عدد الضحايا من جراء القصف ارتفع إلى 9 جميعهم من السياح، بينما أُصيب 22 آخرون. وأضاف في إيجاز للصحافيين، أن بعض الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات دهوك، مبينًا أن جميع السياح من وسط وجنوب العراق.

وشدد على أنه "من بين القتلى طفل وامرأة"، مضيفًا أن "تركيا قصفت قرية باراخي مرتين اليوم". وتحدّث مسؤول في حكومة إقليم كردستان بدوره عن "مقتل خمسة أشخاص" على الأقلّ "وإصابة آخرين بجروح".

وفيما تنسب التقارير القصف إلى تركيا، أشارت مصادر أمنية إلى أنه لم تُعرف طبيعة القصف بعد، كما لم يتم حتى الآن التأكد من مصدره. وبحسب المصادر فإنه "بسبب وجود أنشطة لمسلحي حزب العمال الكردستاني لا يمكن البتّ في طبيعة القصف أو الجهة التي تقف خلفه حتى الآن".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر محلي قوله إن سلطات إقليم كردستان ستصدر موقفًا رسميًا في وقت لاحق حيال الحادث، مبينًا أن أصوات الانفجارات تشير إلى أنها "كانت ناجمة عن قصف مدفعي".

وقوع عشرات الضحايا بين جرحى وقتلى جراء القصف التركي في قضاء زاخو بدهوك.

- غالبية الشهداء من السياح العرب بمختلف المحافظات العراقية حسب ما تم اعلانه في مواقع التواصل.

الرحمة والغفران يارب pic.twitter.com/bxc56dzbLO — Saja Albayati سجى البياتي (@saja_albayati93) July 20, 2022

وتداول ناشطون عراقيون صورًا للحظات الأولى للقصف الذي قالوا إنه ناجم عن غارات تركية، لكن حتى الآن لم يصدر ما يؤكد ذلك.

وبحسب قائم مقام قضاء زاخو، بشير، فإن الهجوم ناجم عن قصف تركي استهدف مصيف برخ في ناحية دركار التابعة لمدينة زاخو، وتابع المسؤول المحلي بالقول إن الموقع المستهدف تعرض لأربع قذائف مدفعية.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانا لم تشر فيه إلى جهة القصف، وأصدرت أرقاما رسمية أشارت من خلالها إلى حصيلة الهجوم إضافة إلى تأكيدها فتح تحقيق بالحادث.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في تمام الساعة 13:50 من هذا اليوم الموافق العشرين من شهر يوليو/ تموز الجاري تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف".

وأضافت "أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطنًا آخرين جميعهم من السياح المدنيين وتم إخلاؤهم إلى قضاء زاخو". وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتيره الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى".