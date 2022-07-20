مصرع مسن من الفريديس غرقا

لقي مسن (83 عاما) مصرعه من قرية الفريديس، صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه للغرق في مياه البحر على أحد شواطئ الطنطورة.

وضحية حادث الغرق هو الحاج يوسف دسوقي، والد لتسعة أبناء وعدد من الأحفاد، كان يرافقه ابنه خليل، واعتاد على السباحة في الشاطئ.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء تلقى بلاغا عن غرق مسن على شاطئ 'دور' في زخرون يعكوف. وقدم أفراد الطاقم الطبي العلاجات الأولية وأجروا عمليات الإنعاش للغريق إلا أنّه في النهاية اضطروا لإقرار وفاته في المكان، وهو مسن يبلغ 83 عاما".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 66 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021 ومنذ نيسان/ أبريل اليوم.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لنحو 150 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك وخزانات المياه المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 19 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما 74 شخصا وصفت حالاتهم بالطفيفة.