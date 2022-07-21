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البيت الأبيض: الرئيس بايدن أصيب بفيروس كورونا وأعراضه خفيفة

تاريخ النشر: 21/07/2022 - 18:28

البيت الأبيض: الرئيس بايدن أصيب بفيروس كورونا وأعراضه خفيفة
الرئيس الأميركي، جو بايدن (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بفيروس كورونا، وسط استمرار تفشي متحورات الفيروس الجديدة التي تقوض جهود استئناف الحياة الطبيعية.

وقالت الناطقة الصحافية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "بايدن يعاني من ‘أعراض خفيفة‘ وبدأ في تناول عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات".

واضافت أن بايدن "سيعزل نفسه في البيت الأبيض، وسيواصل القيام بمهام منصبه بشكل كامل خلال تلك الفترة. كان الرئيس على اتصال بموظفي البيت الأبيض عبر الهاتف هذا الصباح، وسيشارك في اجتماعات مخطط لها في البيت الأبيض هذا الصباح عبر الهاتف و تطبيق زوم".

وفي سياق متصل، كان قد قال بايدن، أمس الأربعاء، إنه مصاب بالسرطان، فيما قد يكون إعلانه هذا زلّة لسان، أو إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض، فيما ذكر البيت الأبيض بعد ذلك، أن حديث بايدن عن إصابته بالسرطان، يشير إلى إصابته بالمرض قبل أن يصبح رئيسا وتم علاجه.

وفي كلمة بشأن الاحتباس الحراري ألقاها في ولاية ماساتشوستس، وصف بايدن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير.

وقال بايدن: "لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم، مصابون بالسرطان، وهذا يفسّر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد".

ويبلغ بايدن من العمر 79 عاما، وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة.

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#فيروس كورونا
#إصابة بايدن بفيروس كورونا

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